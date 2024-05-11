شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف الاتحاد السكندرى اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى ضيفا ثقيلا على ذئاب الجبل بقيادة معتمد جمال في الرابعة عصرا على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضرفي مواجهة صعبة للغاية على الفريقين اللذين يبحثان عن الفوز والثلاث نقاط في ظل حالة التخبط التي يعانيان منها هذا الموسم وتحديدا ذئاب الجبل.

ويقبع المقاولون العرب في المركز الـ16 في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يسكن الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.