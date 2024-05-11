مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على فولهام في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي فولهام نظيره مانشستر سيتي في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "كرافين كوتاج" في افتتاحية مباريات الجولة 37 وقبل الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم أمام فولهام تحت شعار لا بديل عن الفوز وحسم لقب الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الدائر مع أرسنال لحسم بطل النسخة الحالية من "بريميرليج".



وعلى الجانب الآخر، يتسلح فولهام بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام بطل النسخة الأخير والمرشح للتتويج بلقب البطولة الموسم الحالي.



ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 87 هدفًا وتلقي 33، ويتبقى له مباراة مؤجلة لم يخضها حتى الآن.

بينما يأتي فريق فولهام في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 16 لقاء وتسجيل 51 هدفًا وتلقي 55.

