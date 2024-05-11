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كولر يجري تعديلات علي تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إجراء تعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة .

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ينوي كولر الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا في مواجهة البلدية اليوم وخاصة بعد إستبعاد وسام أبو علي من قائمة المباراة لإراحته .

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم أمام بلدية المحلة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط:‏ أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم.

خط الهجوم:‏ محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة 

ويلتقي الأهلي بنظيره البلدية علي إستاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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