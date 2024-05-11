موعد مباراة العين الإماراتي و يوكوهاما الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال اسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا 2024، والتي ستجمع بين فريق العين الإماراتي أمام مضيفه يوكوهاما اليابني، على ملعب "نيسان" في اليابان.

موعد مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني

من المقرر أن تنطلق مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما مارينوس الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال اسيا، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية ظهرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني

وتذاع مباراة العين الإماراتي و يوكوهاما مارينوس الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2024، عبر قنوات SSC SPORT الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال آسيا.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع لمواجهة يوكوهاما الياباني بنهائي دوري أبطال اسيا

ومن المتوقع ان يبدأ العين الإماراتي مباراته أمام يوكوهاما الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال أسيا بتشكي مكون من:

خالد عيسى في حراسة المرمى.

إريك يورجينس دي مينيزيس و كوامي أوتون و خالد الهاشمي و بندر في خط الدفاع.

بارك يونج وو و أحمد برمان و يحيي نادر و أليخاندرو روميرو”كاكو” و ماتياس بالاسيوس في خد الوسط.

ويقود الهجوم سفيان رحيمي.

ويسعى فريق العين إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تسهل مهمته في في مواجهة العودة والاقتراب خطوة من تحقيق لقبه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يشارك العين الإماراتي في النهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحقق اللقب من قبل مرة وحيدة في عام 2003.