اليوم.. المنصورة يواجه سبورتنج في مباراة فاصلة للصعود للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي اليوم السبت في تمام الثالثة عصراً، فريقي المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني وسبورتنج بقيادة أحمد فاروق، على ستاد بتروسبورت، ليتأهل الفائز بها للدورة الرباعية، التي يشارك فيها حرس الحدود الذي احتل المركز الثالث في دوري المحترفين، وأوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" ويصعد الفائز بها للدوري الممتاز.

امكانيات المنصورة وسبورتنج :

ويتفوق فريق سبورتنج على فريق المنصورة هجوميا بفارق 9 أهداف بينما يملك المنصورة أقوى خط دفاع في القسم الثاني "ب" ولم تهتز شباكه سوى خمس مرات في 18 مباراة بفارق 13 هدفا عن سبورتنج.

مشوار المنصورة :

وصعد المنصورة لدوري المحترفين عقب تصدره للمجموعة الثالثة بعد منافسة شرسة مع شباب القزازين، حيث تساوي الفريقان في رصيد 36 نقطة وفي مجموع مباراتيهما معا وصعد المنصورة بفارق هدفين وحقق المنصورة 9 انتصارات وتعادل 9 مرات ولم يتلق أي هزيمة وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف.

مشوار سبورتنج :

في المقابل نجح فريق سبورتنج في الصعود لدوري المحترفين وتصدره المجموعة الثالثة، بعد منافسة ثلاثية مع الأوليمبي وهلال مطروح وجمع سبورتنج 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات وسجل 28 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة والسويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .