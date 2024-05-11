الأهلي يواجه البلدية والسيتي أمام فولهام.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 11-5-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى الدوري المصري والسعودي، بجانب مواجهات قوية بالدوريات الأوروبية الكبرى ونهائي كأس آسيا.

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، على استاد غزل المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف يوكوهاما مارينوس الياباني فريق العين الإماراتي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي ريال مدريد مع فريق غرناطة، التي تأتي في خضم لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

كما يلاقي مانشستر سيتي نظيره فولهام اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

المصري ضد بيراميدز، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الأهلي ضد بلدية المحلة، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد فولهام، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

إيفرتون ضد شيفيلد يونايتد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

توتنهام ضد بيرنلي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

وست هام يونايتد ضد لوتون تاون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

بورنموث ضد برينتفورد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 2 HD Croatia".

نوتينجهام فورست ضد تشيلسي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد لاس بالماس، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فيا ريال ضد إشبيلية، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

غرناطة ضد ريال مدريد، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 ".

أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

نابولي ضد بولونيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد كالياري، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

لايبزيج ضد فيردر بريمن، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

فرايبورج ضد هايدينهايم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

بروسيا مونشنجلادباخ ضد آينتراخت فرانكفورت، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

كولن ضد يونيون برلين، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

ماينز ضد بوروسيا دورتموند، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري السعودي

الرائد ضد الطائي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الهلال ضد الحزم، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الشباب ضد الأهلي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

نهائي دوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس ضد العين، الساعة 1 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN SPORTS AFC 1" وقناة الكأس HD9 وقناة SSC HD1 وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1.