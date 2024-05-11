اخبار الرياضه

موعد مباراة ريال مريد وغرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بنظيره غرناطة، مساء اليوم السبت في المواجهة التى تجمع بين الفريقين  على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من .

إقرأ ايضًا..

وكان الملكي حسم لقب الدوري الإسباني يوم السبت الماضي بعد فوزه على قادش 3-0،وخسارة أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة 

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة 

وتذاع مباراة ريال مدريد وغرناطة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.
و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 87 نقطة ، فيما يتواجد غرناطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا