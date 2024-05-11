اليوم .. مواجهتين ناريتين بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 11 مايو الجاري منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الرياضي الحالي .

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ستكون المواجهة الأولي بين نابولي وبولينا والمقرر لها علي ملعب دييغو ارماندو مارادونا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل نابولي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يأتى بولونيا فى المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وتقام المواجهة الثانية بين ميلان وكالياري علي ملعب سام سيرو في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بينما يحتل كاليارى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.