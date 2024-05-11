منتخب السويس يُنهي إستعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادى منتخب السويس إستعدادته للمواحهة الحاسمة أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقرر لها غداً الأحد علي ملعب بتروسبورت، وذلك في المباراة الفاصلة بالدورة الرباعية والتي تنص على أن الفريق الفائر يتأهل لمحلق الترقي للدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لمباراته الهامة أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقرر لها يوم ١٢ مايو علي ملعب بتروسبورت، ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز، ويأمل المدير الفني على تجهيز كافة اللاعبين على الوضع الأمثل .

تدريبات منتخب السويس

تدريبات منتخب السويس

تدريبات منتخب السويس

وأرسل مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة أسامة الموشى مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة أمس يطلبون فيها دخول 500 فرد من جماهير النادى لمؤازرة الفريق في مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية، يأتي اللقاء في المباراة الفاصلة بين الفريقين لتحديد الفريق الصاعد للدورة الرباعية التي تحدد الفريق الثالث المتأهل للدورى الممتاز .

من ناحية أخرى، حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة والسويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .