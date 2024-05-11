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أحمد حسن دروجبا: "لا يمكن أن تكون أسطورة من مباراة أو اثنين.. وهذا رأيي في شيكابالا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسن "دروجبا" لاعب الأهلي السابق، عن وضع الحالي وتأثيره على منتخب مصر، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في التضخيم من حجم اللاعبين.

وقال دروجبا في تصريحات عبر قناة النهار: "ما يضعف منتخب مصر، هو التضخيم من حجم اللاعبين زيادة عن اللزوم، الدوري المصري ليس ضعيفا أو قويا، ومشكلتنا إذا أدى لاعب في مباراة بشكل جيد يقال هذا نجم، لا يمكن أن يصبح اللاعب أسطورة من مباراة أو اثنين".

وأضاف: "الأسطورة مثل الخطيب وحسن شحاتة، كما أنه هناك لاعبين جيدين ولكن ليسوا أساطير، وبالنسبة لي شيكابالا من أفضل لاعبي الزمالك، وحزين لأنه لم يحافظ على موهبته ولكنه ليس مثل حسن شحاتة وليس أسطورة، لأنها تقاس بالبطولات التي حققها للنادي، لكنه يظل لاعبا جيدا وكبيرا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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