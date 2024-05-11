أوباما:نسعى لتسهيل مهمتنا أمام نهضة بركان.. ولا نتأثر بالغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال لاعب فريق الزمالك، يوسف أوباما، إنهم يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في الذهاب لتكون مهمتهم أسهل في لقاء العودة.

ويحل فريق الزمالك عند العاشرة مساء يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف أوباما، خلال تصريحات صحفية له، اليوم السبت:"نحن فريق كبير لا نتأثر بالغيابات وسنخوض المباراة بكل جدية لتحقيق الهدف المطلوب ونحن على قلب رجل واحد لتحقيق لقب بطولة كأس الكونفدرالية مثلما حدث في عام 2019 أمام نهضة بركان".

وتابع لاعب الزمالك:"نلعب دائماً للمنافسة وتحقيق البطولات ومباراة الذهاب مهمة لتحقيق نتيجة إيجابية لتكون مهمتنا أسهل في لقاء العودة".

وأتم تصريحاته بقوله:"الزمالك يستعد جيداً للقاء الذهاب أمام نهضة بركان والجهاز الفني درس الفريق المنافس جيدًا وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي التي تنتظر البطولة".



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