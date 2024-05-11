سيف الجزيري: نتطلع لتقديم مباراة ممتازة أمام نهضة بركان.. وستكون مواجهة قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، إنهم استعدوا بصورة جيدة لمواجهة نظيرهم نهضة بركان؛ حيث أن فريقه في كامل تركيزه لخوض اللقاء.

ويحل فريق الزمالك عند العاشرة مساء يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف الجزيري، في تصريحات صحفية له اليوم السبت:"نتطلع لتقديم مباراة ممتازة لنُسعِد الجماهير وستكون المباراة قوية من الفريقين وأتمنى خروجها بصورة جيدة تليق بسمعة الكرة الأفريقية وبروح رياضية عالية".

وأتم المحترف التونسي بصفوف الزمالك تصريحاته بقوله:"المباراة تقام من شوطين الأول في المغرب والثاني في القاهرة، والزمالك يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".



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