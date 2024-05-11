"كفاية مؤامرات".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لطارق السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه إبراهيم سعيد مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، رسالة إلى طارق السيد لاعب الزمالك السابق، بسبب تصريحات الأخير، بشأن عدم هزيمة الزمالك إذا كان اللعب نظيفا.

وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه "بلس 90" على قناة النهار: " طارق السيد يحب التصريحات وقال إنه لا يمكن أن يفز أحد على الزمالك، إذا كان اللعب بشكل نظيف والأهلي لا يفوز بالمباريات كرة فقط، الحقيقة أنه كان من اللاعبين الجيدين، ولكن كفاية مؤامرات، التي يتم تصديره للجماهير".

وأضاف: "هل عندما يلعب الأهلي والزمالك يلعبون كرة ولا تنس طاولة، هذه التصريحات تسبب إحباط للجماهير وسببا في غياب البطولات، ويقال بعدها إن الزمالك متأخرا بسبب المؤامرات، الحقيقة أنك لا تجلب لاعبين جيدين، وكل مرة تحاول التقليل من مكسب الأهلي".

واختتم سعيد: "جميع البطولات التي حصل عليها الأهلي كانت خارج كرة القدم، وعندما فزنا بأفريقيا النسخة الماضية وفزنا على الزمالك 6-1 وقاضية محمد مجدي أفشة، كانوا خارج الكرة؟".

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