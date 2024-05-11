"مبلغ ضخم".. الكشف عن القيمة المالية التي سيوفرها باريس سان جيرمان بعد رحيل مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن القيمة المالية التي سيوفرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد إعلان نجمه كيليان مبابي الرحيل.

وقال اللاعب الفرنسي خلال مقطع الفيديو الذي نشره يوم أمس الجمعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخير لي مع باريس ولقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا".

وأوضح فابريزيو، أن باريس سيوفر أكثر من 200 مليون يورو من عدم استمرار لاعبه مبابي لمدة موسم إضافي.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.

وشارك اللاعب الفرنسي الدولي بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري 46 مباراة؛ حيث سجل 43 هدفاً وصنع 10 أهداف خلال 3689 دقيقة لعب.



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