"كاف" يرشح 4 لاعبين من الزمالك ونهضة بركان "يجب متابعتهم" بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - رشحّ الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، 4 لاعبين من فريقي الزمالك ونهضة بركان يجب متابعتهم في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق نهضة بركان عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي الكونفدرالية قبل أن يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو.

ونستعرض خلال السطور التالية الأربعة لاعبين والأسباب التي دفعت موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لترشيحهم:

أحمد مصطفى "زيزو"

وصف التقرير المنشور على موقع الاتحاد الأفريقي، جناح أيمن الزمالك، أحمد سيد "زيزو" بأحد أبرز عناصر نادي الزمالك وأحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب جوميز جوميز الذي يعتمد عليه بشكل كبير لفك شفرة دفاع المنافسين.

وأوضح التقرير أن زيزو لفت الانتباه بالنسخة الجارية من الكونفدرالية كحاله في بقية المنافسات خلال الموسم الجاري 2023/2024.

عمر جابر

ذكر التقرير ذاته أن الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عمر جابر يُقدم أحد أفضل مواسم مشواره الكروي بالموسم الجاري 2023/2024؛ حيث تألق بشكل كبير مع فريقه وساهم في قيادته لتحقيق الانتصارات، مما جعله يجذب الأنظار.

دايو إسوفو

أوضح التقرير أن المدافع الدولي البوركينابي، دايو إيسوفو، أصبح مع مرور المواسم أحد أهم القطع الأساسية في تشكيلة فريق نهضة بركان؛ حيث يمتاز صاحب 32 سنة بصلابة دفاعية كبيرة، سمحت له بقيادة دفاع نادي نهضة بركان بشكل مميز خلال مختلف المباريات.

ياسين لبحيري

ووصف التقرير لاعب الوسط المغربي ياسين لبحيري، بأحد أهم المفاتيح التي يعتمد عليها المدرب التونسي، معين الشعباني، في تشكيلة نهضة بركان، حيث يمثل ميزان وسط ميدان الفريق ويمتاز بتمريراته الدقيقة خاصة ناحية زملائه في الهجوم، وأيضا يبرز بتمركزه الجيد فوق أرضية الميدان.