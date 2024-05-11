"لوائح وتأجيل وقرار كولر".. تفاصيل أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد شوبير مقدم البرامج، كواليس أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة، بسبب موعد انضمام لاعبي الأول لمعسكر منتخب مصر، بالتزامن مع توقيت مباراة الألومنيوم في كأس مصر.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "هناك أزمة مشتعلة بين الجهاز الفني في النادي الأهلي واتحاد الكرة، بسبب مباراة الفريق ضد الألومنيوم في كأس مصر يوم 29 مايو، وقيل إن ديانج ومعلول ووسام أبو علي وبيرسي تاو وجميع اللاعبين الأجانب، يمكنهم لعب اللقاء، فيما لا يمكن للمصريين المنضمين إلى المنتخب المشاركة".

وأضاف: "وهذا بسبب أن معسكر منتخب مصر يوم 28، إلا أن الأهلي يقول إنه يمتلك لوائح يستند عليها وهي انضمام اللاعبون إلى المنتخب مع بداية الأجندة الدولية، ولا يوجد بند في لوائح الاتحاد الدولي يقول غير ذلك، لهذا قال الأهلي إن اللاعبين سينضمون يوم 30 قبل الأجندة بيومين".

واختتم شوبير: "كولر اجتمع بإدارة الأهلي ولجنة التخطيط، وقال إن اللاعبين مرهقين ويحتاجون 5 أيام راحة على الأقل، وعلى الجانب الآخر قال اتحاد الكرة إنه سيؤجل مباراة الألومنيوم وكذلك مباراتي الزمالك وبيراميدز في كأس مصر، إلا أن الأهلي رفض التأجيل بسبب ضغط المباريات، وتواصل علام مع الخطيب، وفي النهاية قال الأخير إن كور سيحسم الأمر".

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