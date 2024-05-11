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المنتخب المغربي النسوي لأقل من17سنة يفوز على ضيفه الجزائري برباعية

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:حقق المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة،الجمعة،فوزا عريضا برباعية نظيفة ضد ضيفه الجزائري،بالملعب البلدي لبركان، لحساب ذهاب الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم،التي تحتضنها جمهورية الدومينيكان ما بين 16 أكتوبر و3 نوفمبر المقبلين.

وفرض المنتخب المغربي سيطرة على جل أطوار اللقاء،وكان بإمكانهن تسجيل مزيد من الأهداف لولا التسرع وتألق حارسة المنتخب الجزائري.

وسجل المنتخب المغربي أولى أهداف اللقاء،في الدقيقة الثلاثين،عن طريق العميدة إيناس أبو شريف، قبل أن تضيف رميساء إحسان، ثاني الأهداف في الدقيقة الأربعين.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني نجحت وفاء بن طاهري في اضافة الهدف الثالث،قبل أن تسجل لاعبة المنتخب الجزائري حنان سهول ضد مرماها،معلنة رابع أهداف المنتخب المغربي.

ويحل المنتخب المغربي على نظيره الجزائري،لخوض مباراة الإياب،الجمعة المقبل،على أرضية ملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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