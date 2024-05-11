العشري يسعى لاستعادة ثقة جماهير الاتحاد أمام ذئاب الجبل

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لالى إستعادة ثقة جماهير زعيم الثغر فى مواجهة اليوم أمام فريق المقاولون العرب.

ويدخل العشرى مباراة اليوم متخليا عن شعار “ التعادلات والنقطة أفضل من الخسارة ” حيث أن الجماهير لن تقبل الا بالفوز ولن يرضيها التعادل لوقف نزيف النقاط خاصة وان الاتحاد لازال أمامه مبارايات أمام فرق كبيرة ماديا تمتلك عناصر رياضية مميزة مثل الزمالك وزد وبيراميدز

فى الوقت نفسه يستعد الاتحاد لمواجهة فريق سموحة هذا الاسبوع وهذه مباراة لها طابع خاص لدى الجمهور خاصة وانها أمام فريق سكندري ويسعى دائما الجماهير الى تثبيت فكرة زعيم الثغر بالفوز على أندية الاسكندرية

يذكر أن الاتحاد السكندرى يواجه فريق المقاولون العرب اليوم فى تمام الرابعة مساءا فى إطار الاسبوع ال٢٢ من الدورى المصرى دورى " Nile “ وذلك بستاد المقاولون