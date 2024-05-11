اخبار الرياضه

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، نادي أستون فيلا، في المباراة التي ستقام في العاشرة مساء يوم الإثنين القادم 13 مايو، ضمن مباريات الجولة 37 من الممتاز .

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 برصيد 78 نقطة، بينما حل فريق أستون فيلا في المركز الرابع من جدول البريميرليج بـ 67 نقطة.

وتأتي تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب بهذا الشكل:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: روبيرتسون، كوانساه، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: إليوت، ماك أليستر، إندو.

وفي خط الهجوم: لويس دياز، جاكبو، محمد صلاح.

القناة الناقلة

ويمكنك مشاهدة المباراة عند بدء إذاعة اللقاء عبر قناة بين BeIN Sports 1.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا