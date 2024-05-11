اليوم.. المباراة الفاصلة لصعود سبورتنج لترقى الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لنادى سبورتنج اليوم مباراة فاصلة فى رحلة صعوده الى ترقى الدورى الممتاز بقيادة الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى

وتأتى مباراة سبورتنج اليوم أمام فريق المنصورة وذلك بملعب بتروسبورت فى تمام الثالثة مساء اليوم على أن تذاع المباراة على قناتى أون سبورت والنيل للرياضة



ومن جانبه قال الكباتن أحمد فاروق المدير الفنى لنادى سبورتنج للوفد “ ان فريق سبورتنج على قلب رجل واحد لاستكمال الصعود الى دورى الاضواء خاصة ان مجلس الادارة برئاسة أحمد حسن سعى ووفر كل المطلوب من أجل إنجاز المهمة ”

وتابع فاروق بأن المباراة ليست سهلة لان الفريق المنافس لديه ايضا حلم الصعود ولاعبيه لديهم رغبة قوية مشيرا الى أنه تم الاستعداد للمباراة فنيا وبدنيًا من أجل تحقيق حلم تاريخى بنادى سبورتنج لخلق جيل كرؤى من أبناء النادى