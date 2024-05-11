مرموش أساسيا مع فرانكفورت أمام بوروسيا مونشجلادباخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دينو توبمولرالمدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت التشيكل الأساسي لمواجهة بوروسيا مونشجلادباخ عصراليوم السبت في بطولة الدوري الألماني للموسم الجاري 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

ويلعب فرانكفورت المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: روبين كوخ ، لوكاس ميلو ، ويليام تينوريو، أنسجار كنوف.

خط الوسط: جوتزة، فارس شعيبي، إلياس سخيري ، إريك إبيمبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إكيتيكي.

دكة البدلاء ..

غزال ، هاسيبي ، سموليتش ، فيليب ماكس، نكونكو، لارسون، تشاندلر، فيري، بوتا.

ويسعي آينتراخت في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن فرايبورج والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه فرايبورج، بينما يأتي نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثالث عشر بـ33 نقطة.