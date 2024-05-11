الدومانى يعلن تشكيل المنصوره فى مواجهة سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي المنصورة عبداللطيف الدوماني التشكيل الأساسي للفريق، للمباراة الفاصلة أمام نادي سبورتنج السكندري

وجاء تشكيل المنصورة على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شيكو

خط الدفاع: محمد عبدالقادر – أحمد ناصف – أحمد الروسي – مهند رشاد

خط الوسط: كريم بدير- محمد أوشا – فكري عابد

الهجوم: محمود عفرتو – إيهاب فؤاد – ضياء السيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: إبراهيم عبدالمقصود – يوسف بيبو – خالد رسلان – محمود جاب الله – أحمد شاهين – محمد حمودة – أحمد جمعة – مصطفي حفني – أحمد هريسة