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الدومانى يعلن تشكيل المنصوره فى مواجهة سبورتنج

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي المنصورة عبداللطيف الدوماني التشكيل الأساسي للفريق، للمباراة الفاصلة أمام نادي سبورتنج السكندري
وجاء تشكيل المنصورة على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شيكو

خط الدفاع: محمد عبدالقادر – أحمد ناصف – أحمد الروسي – مهند رشاد

خط الوسط: كريم بدير- محمد أوشا – فكري عابد

الهجوم: محمود عفرتو – إيهاب فؤاد – ضياء السيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: إبراهيم عبدالمقصود – يوسف بيبو – خالد رسلان – محمود جاب الله – أحمد شاهين – محمد حمودة – أحمد جمعة – مصطفي حفني – أحمد هريسة

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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