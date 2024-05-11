معتمد جمال يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - السبت 11/مايو/2024 - 03:12 م 5/11/2024 3:12:22 PM

معتمد جمال

أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري عصر اليوم السبت علي إستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري نايل . إقرأ ايضًا..

ويخوض ذئاب الجبل اللقاء بالتشكيل الأتي …

في حراسة المرمي : محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد مودي – أمير عابد. احمد علاء. أحمد الشيمي

خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم

دكة بدلاء الذئاب ..

عامر عامر - اسامة النجار - امادو نياص -عمر سافيولا - محمود الشبراوي - محمد هاني تريكا - فراس عايفيه - ياسين ياسر - عبدالرحمن اكمل.

وكان المقاولون قد فاز على زد بهدف نظيف في المباراة الماضية وجاء الهدف الوحيد عمار حمدي في الدقيقة 16.