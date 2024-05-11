معتمد جمال يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - السبت 11/مايو/2024 - 03:12 م 5/11/2024 3:12:22 PM
أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري عصر اليوم السبت علي إستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري نايل .
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في حراسة المرمي : محمود أبو السعود.
خط الدفاع: أحمد مودي – أمير عابد. احمد علاء. أحمد الشيمي
خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب
خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم
دكة بدلاء الذئاب ..
عامر عامر - اسامة النجار - امادو نياص -عمر سافيولا - محمود الشبراوي - محمد هاني تريكا - فراس عايفيه - ياسين ياسر - عبدالرحمن اكمل.
وكان المقاولون قد فاز على زد بهدف نظيف في المباراة الماضية وجاء الهدف الوحيد عمار حمدي في الدقيقة 16.