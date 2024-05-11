"خاض 3 مباريات فقط".. تغريم الإسماعيلي بمبلغ 21 مليون جنيه بسبب محترفه

محمد اسماعيل - القاهرة - أفاد مصدر بأن المحكمة الرياضية (كاس) قد أصدرت حكمًا نهائيًا لصالح اللاعب البيروفي السابق بصفوف الإسماعيلي كارميلو ضد ناديه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي السبت أن المحكمة أصدرت حكماً بأحقية اللاعب البيروفي في الحصول على مبلغ 444 ألف دولار أمريكي (ما يوازي 21 مليون جنيه) شاملة فوائد التأخير حتى الآن.

وأشار المصدر أن اللاعب كان قد تقدم بشكوى ضد الإسماعيلي للحصول على مستحقاته وتقدم النادي باستئناف قبل أن يصدر حكمًا نهائيًا لصالح اللاعب.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 28 عامًا حاليًا قادمًا من صفوف نادي أولويز ريدي في موسم 21/22 على سبيل الإعارة.

وخاض المهاجم البيروفي الدولي بقميص الإسماعيلي 3 مباريات لم يُسجل أو يصنع خلال 2013 دقيقة لعب.

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