الزعيم الهلالي يستعد للتتويج بلقب الدوري السعودي التاسع عشر

ياسر رشاد - القاهرة - عندما تدق الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة سيكون نجوم نادي الهلال السعودي زعيم الكرة السعودية ونادي القرن في القارة الاسيوية على موعد جديد مع التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم حيث يسعى الزعيم لحصد لقبه التاسع عشر عبر تاريخه الطويل .

نجوم كبار صنعوا التاريخ الهلالي

تاريخ الهلال ونجومه بالفعل غني عن أي تعريف فهو النادي الذي لعب له مجموعة كبيرة من أبرز النجوم في تاريخ الكرة في المملكة العربية السعودية مثل النجم الكبير صالح النعيمة والذي رفع اول كأس آسيوية في تاريخ منتخب السعودية وقاد المنتخب السعودي للتأهل لالعاب لوس أنجلوس عام ١٩٨٤ تحت قيادة المدير الفني التاريخي للمنتخب السعودي خليل الزياني وايضا رفيقه فهد المصيبيح ثم الجيل التاريخي لنادي الهلال بقيادة النجم الكبير سامي الجابر و محمد الدعيع ونواف التمياط و يوسف الثنيان ومحمد الشلهوب و ياسر القحطاني غيرهم من النجوم الذين سجلوا اسمائهم باحرف من نور في تاريخ الكرة السعودية والكرة الاسيوية .

أشهر المدربين العالميين

الهلال ايضا اشرف على تدريبه مجموعة من أهم المدربين الذين توافدوا للتدريب داخل المملكة العربية السعودية مثل البرازيلي ماريو زاجالو و وتيلي سانتانا و البرتغالي ارثر جورج و الروماني انجل اوردانسكو والكولومبي فرانسيسكو ماتورانا و البلجيكي ايريك جيريتس والارجنتيني رامون دياز و مواطنه خوان براون والبرتغالي جارديم واخيرا البرتغالي خيسوس وغيرهم من كبار المدربين على مستوى العالم .

١٨ لقب على مستوى الدوري

أحرز الهلال ١٨ لقب على مستوى الدوري السعودي كان اولها هو أول مواسم الدوري السعودي موسم ١٩٧٦ / ١٩٧٧ ثم توالت البطولات ١٩٧٩ و ١٩٨٥ و ١٩٨٦ و ١٩٨٨ و ١٩٩٠ و ١٩٩٦ و ١٩٩٨ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ .

الرئيس الحالي والطموح العالمي

ويعد رئيس النادي الحالي فهد بن نافل هو صانع النهضة الحالية لفريق الهلال السعودي حيث نجح في استقطاب مجموعة من أبرز النجوم العالميين للانضمام للزعيم وهو يتولى قيادة الهلال منذ ١٨ يونيو ٢٠١٩ ونجح الفريق تحت رئاسته في تحقيق ١١ بطولة مختلفة كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا ٢٠١٩ و ٢٠٢١ و التأهل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية كما فاز بثلاث نسخ للدوري السعودي بخلاف الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين وكأس السوبر السعودي مرتين وكأس سوبر لوسيل وكأس مهرجان الرياض .

ويملك فهد بن نافل طموح كبير بالانتقال بالهلال إلى مرحلة عالمية والمنافسة على كأس العالم للأندية في المستقبل القريب .