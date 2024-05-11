وزير الرياضة يطمئن على شيماء عاطف لاعبة المشروع القومي بعد جراحة الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفياً باللاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة والمنتخب المصري شيماء عاطف، للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بعد إجرائها لجراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالمهندسين.

حيث تواجد الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية صباح اليوم في المستشفى، من أجل الاطمئنان على اللاعبة ونقل لها تحيات ورسالة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب مطالبها بالعودة سريعًا للملاعب من أجل حصد الميداليات، ومؤكدًا لها على الدعم اللامحدود وتوفير جميع ما تحتاجه.

يأتي ذلك، في إطار قيام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية باتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالًا لملف الرعاية الطبية المقدم من وزارة الشباب والرياضة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

ومن المقرر أن يجري ثنائي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي “سعيد إبراهيم الجحش لاعب المصارعة، وسارة أحمد فوزي لاعبة الجودو“ أيضًا عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.