أشرف صبحي: حجم الدعم المالي للاتحادات الرياضية ٥١٢ مليون جنية للاستعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ماراثون رياضي بمشاركة طلاب جامعة سوهاج، وبحضور الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وذلك في مستهل جولته بمحافظة سوهاج، عقب وصوله صباح اليوم.

أكد وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ العديد من الماراثونات في كافة المحافظات، يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة إسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدي الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة شباب محافظة سوهاج في هذا الماراثون الرياضي، مشدداً علي ضرورة ممارسة الشباب للرياضة انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للأجيال القادمة، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية .

وعقب انتهاء المارثون، افتتح وزير الشباب والرياضة برفقة محافظ سوهاج ورئيس الجامعة، معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية لطلبة جامعة سوهاج.

وخلال مشاركته في الندوة العلمية والتي جاءت بعنوان الاستثمار الرياضي مستقبل وطن"، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيراً إلى أن الرياضة تساهم في الدخل القومي في العديد من الدول، مشيراً الي أن حجم الدعم المالي للاتحادات الرياضية وصل إلى ٥١٢ مليون جنية للاستعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

صبحي: الاستثمار في الرياضة أحد روافد التنمية المستدامة في مصر

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن القيادة السياسية دعمت الرياضة نظراً لبعدها القومي للمساهمة في التنمية الشاملة، وذلك من خلال حرصها علي تطوير وإنشاء عدداً من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوي الافريقي والعالمي والأولمبياد، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

ولفت وزير الشباب إلى أهمية الاستثمار في الرياضة ودوره في تنمية الشباب وبناء مستقبل أفضل للوطن، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الرياضة كأحد روافد التنمية المستدامة في مصر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاع الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية المصرية.

وزير الرياضة: الشكر والتقدير للقيادة السياسية لدعمها الكامل لجامعات الصعيد وتوفير الرعاية الكاملة للموهوبين والمتميزين

أضاف "صبحي" أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في مستقبل مصر، حيث تلعب الرياضة دوراً هاماً في تنمية الشباب وبناء مجتمع صحي وسليم، داعياً القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في الرياضة، مؤكداً على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.

ووجه وزير الرياضة الشكر والتقدير لرئيس جامعة سوهاج للعمل علي انشاء الصالة المغطاة بجامعة سوهاج والتي تسع ٦ آلاف مشجع على مساحة ١٢ ألف متر مسطح بالمقر الجديد وبتكلفة تتخطي المليار جنيه وتنضم الي البنية الإنشائية الرياضية المصرية.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بزيارة وزير الشباب والرياضة للجامعة وحضوره المشرف لفعاليات الندوة التثقيفية، موجهاً كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لجامعات الصعيد وتوفير الرعاية الكاملة للموهوبين والمتميزين، والشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على دعمها لمواهب الطلاب ورعايتها المتواصلة لكافة الفعاليات الرياضية، موجهاً له جزيل الشكر على موافقته إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ملحق به عدد من الملاعب، وذلك لاستكمال البنية التحتية لمشروع مدينة الألعاب الرياضية بمقر الجامعة الجديد، التى تقع على مساحة ٥٠ فدان.

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أن الجامعة تؤمن بأن الرياضة هى أحد المكونات الأساسية للعملية التعليمية، وتحرص على تهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز فى مختلف المجالات، وخاصةً فى المجال الرياضي لأهميته فى بناء شخصية الطالب الجامعى فى جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية، مشدداً على أهمية تعاون وتكاتف قطاعات الدولة مع وزارة الشباب والرياضة وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق التنمية الرياضية، لإتاحة الفرصة أمام شباب الجامعات للابتكار والإبداع وإطلاق العنان لأفكارهم وتصوراتهم لمستقبل مصر.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة تسعي جاهدة لوضع إستراتيجية متكاملة للأنشطة الطلابية تتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل النسيج الجامعي، للاستفادة من قدراتهم ومواهبهم المتميزة، مشيراً إلى أن الاستثمار الرياضي الفعال يرتكز على "الكوادر، البنية التحتية، القدرات، الاحتراف، والأندية صديقة للبيئة"، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاه"، على مساحة ١٢ ألف متر مسطح، بالمقر الجديد، وبتكلفة تتخطي المليار جنيه، والتى تعد واحدة من أكبر ٥ صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وتمثل إضافة قوية لأي حدث رياضي يقام على أرض المحافظة، وملتقي للبطولات القمية والدولية، بل وتساهم فى تعزيز الرياضة ودعم المواهب الرياضية الشابة، واستثمارها بالشكل الذى يجعلها ركن من عملية البناء والتشييد التى تشهدها الدولة المصرية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة برفقة رئيس الجامعة برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار"أسرة مستقرة= مجتمع آمن" والتي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف، كما تفقد برنامج مراكز التدريب الكشفي بجامعة سوهاج، والتي شاركت بالعديد من الأشغال الفنية واليدوية بمعرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية بالجامعة.

وعلي هامش الندوة، تم تكريم المتميزين في المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بجامعة سوهاج.

وقدم فريق كورال جامعة سوهاج كوكبة من الفقرات الغنائية المتنوعة، كما قدم فريق الفنون الشعبية لجامعة سوهاج عدداً من الفقرات الفنية.

