الهلال السعودي يرصد 100 مليون لضم نجم برشلونة

يستمر نادي الهلال السعودي، لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل قبل بداية الموسم الجديد.

وحسبما ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نادي الهلال السعودي، يرصد مبلغ 100 مليون يورو من أجل ضم الجناح البرازيلي رافينيا من نادي برشلونة الإسباني.

ومن المتوقع أن سبب رغبة الهلال للتعاقد مع رافينيا، هو اقتراب رحيل اللاعب ميشايل، نهاية الموسم.

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وستكون ميزانية “الزعيم”، متاحة للتعاقد مع لاعب أو اثنين على أقصى تقدير، حيث سيحتفظ الهلال بأغلب العناصر الأجنبية الحالية في الموسم المقبل.

ويحتاج فريق الهلال للفوز أو التعادل على الأقل من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي فريق الحزم في المركز الثامن عشر والأخير من الجدول برصيد 20 نقطة.