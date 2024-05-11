وكيل مودريتش يكشف عن مستقبله مع ريال مدريد.. وترقب من الأندية السعودية

أثار النجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي، بعد شائعات رحيله عن الفريق نهاية الموسم.

وينتهى عقد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل.

وقال وكل أعمال مودريتش، ليميتش، في تصريحات صحفية، إنه حتى الآن لم يتم حسم أي شيئ بخصوص مستقبل النجم الكرواتي، مع ريال مدريد، وبحلول الأسبوع المقبل سيتضح كل شيئ.

وأضاف وكيل أعمال مودريتش: “سنقرر معًا الحل الأفضل لنا وللفريق، ويبقى نادي ريال مدريد ريال مدريد مكان مودريتش”.

اقرأ أيضًا: ملخص ما قدمه مبابي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله

الجدير بالذكر أن لوكا مودريتش، ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وبالتحديد الثلاثي الكبير (النصر، الهلال، الأهلي)، خاصة أن بعض الفرق حاولت التعاقد معه في أخر عامين.

وكان مودريتش قريبًا من الانتقال للدوري السعودي الممتاز، الموسم الحالي، لكنه فضّل البقاء داخل أسوار السنتياجو برنابيو.