رسميًا.. ليفربول يخسر فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت فرص فريق ليفربول الإنجليزي في المنافسة على لقب النسخة الجارية من الدوري 2023/2024 بعد فوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة على نظيره فولهام عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 36 من البريميرليج.

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده إلى النقطة 85 بفارق نقطتين عن أرسنال و 8 نقاط عن ليفربول قبل جولتين من النهاية (6 نقاط) ليخرج الريدز من المنافسة رسميًا.

ويتبقى لفريق ليفربول بالموسم الجاري من المسابقة المحلية مباراتين الأولى يحل فيها ضيفًا على نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء يوم الإثنين المقبل وثانية يستضيف بها نظيره وولفرهامبتون عند السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو.