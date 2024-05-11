ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل قطار مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في طريقه لحسم لقب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي بالفوز برباعية نظيفة على نظيره فولهام خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 36 من البريميرليج.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1) مانشستر سيتي ـ 85 نقطة ـ 36 مباراة.

2) آرسنال ـ 83 نقطة ـ 36 مباراة.

3) ليفربول ـ 78 نقطة ـ 36 مباراة.

4) أستون فيلا ـ 67 نقطة ـ 36 مباراة.

5) توتنهام ـ 60 نقطة ـ 35 مباراة.

6) نيوكاسل ـ 56 نقطة ـ 35 مباراة.

7) تشيلسي ـ 54 نقطة ـ 35 مباراة.

8) مانشستر يونايتد ـ 54 نقطة ـ 35 مباراة.

9) وست هام ـ 49 نقطة ـ 36 مباراة.

10) بورنموث ـ 48 نقطة ـ 36 مباراة

11) برايتون ـ 47 نقطة ـ 35 مباراة

12) وولفرهامبتون ـ 46 نقطة ـ 36 مباراة.

13) فولهام ـ 44 نقطة ـ 37 مباراة.

14) كريستال بالاس ـ 43 نقطة ـ 36 مباراة.

15) إيفرتون ـ 37 نقطة ـ 36 مباراة

16) برينتفورد ـ 36 نقطة ـ 36 مباراة

17) نوتينجهام فورست ـ 29 نقطة ـ 36 مباراة

18) لوتون تاون ـ 26 نقطة ـ 36 مباراة

19) بيرنلي ـ 24 نقطة ـ 36 مباراة

20) شيفيلد يونايتد ـ 16 نقطة ـ 36 مباراة

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