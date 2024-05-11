ماجد هاني يمنح بلدية المحلة التقدم أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بلدية المحلة على الأهلي بالهدف الأول، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف بلدية المحلة عن طريق اللاعب ماجد هاني، المعار من الزمالك، بعدما قام بالتصويب بدقة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس مصطفى شوبير.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سيطر لاعبي الأهلي مجريات النصف الأول بشكل نسبي.

فقد أضاع لاعبي الأهلي عددًا من الهجمات الخطيرة، لكن دفاع بلدية المحلة نجح في التصدي لها.

بينما حاول لاعبي بلدية المحلة للتواجد الرد على الهجمات الحمراء، حيث كانوا يلعبون على الهجمات المرتدة المعاكسة، وأهدروا أكثر من فرصة للتقدم في نتيجة المباراة.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.