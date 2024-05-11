طبيعة إصابة أحمد الشناوي بعد خروجه أمام المصري في الدوري

أوضح مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن طبيعة إصابة الحارس أحمد الشناوي، بعد تعرضة لإصابة خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

ويواجه نادي بيراميدز، نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة المقامة حاليًا بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ22.

وقال الدكتور، مصطفى المنيري إن إصابة أحمد الشناوي، عبارة عن آلام في كعب القدم، خلال إحدى الكرات العرضية.

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وتعرض الشناوي، إلى إصابة في الشوط الأول من مباراة المصري، ليخرج من المباراة ويشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

وسيخضع الحارس أحمد الشناوي، للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل على الحارس.