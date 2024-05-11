"صراع مانشستر سيتي وأرسنال".. 4 فرص تتوج أحد الفريقين بطلا للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انحسر صراع الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وأرسنال، وأصبح ليفربول رسميا خارج المنافسة، بعدما فاز مانشستر على فولهام برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى النقطة 85 في المركز الأول، بفارق نقطتين عن أرسنال في المركز الثاني.

ويتبقى جولتين على حسم لقب الدوري الإنجليزي، ويواجه مانشستر توتنهام ووست هام على التوالي، فيما يواجه أرسنال مانشستر يونايتد وإيفرتون على التوالي، ولم يحسم حتى الآن موقف البطل، ولكن تعسر أحد الفريقين، يعلن الثاني بطلا، ونرصد فرص الثنائي للفوز باللقب.

فرص فوز أرسنال باللقب

يمتلك أرسنال 83 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين التاليتين مع هزيمة مانشستر سيتي في إحدى المباراتين، حينها يصبح الترتيب كالآتي، أرسنال في المركز الأول برصيد 89 نقطة، مانشستر في المركز الثاني برصيد 88 نقطة.

ويمكن لأرسنال الفوز باللقب، في حالة الفوز بالمباراتين، مع تعادل مانشستر في إحدى المباراتين، ويصبح حينها الترتيب كالآتي، أرسنال في المركز الأول برصيد 89 نقطة، مانشستر في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، ولكن بشرط أن يسجل أكثر من 5 أهداف، مع فوز سيتي بهدف نظيف في لقاء والتعادل سلبيا في اللقاء الثاني.

والحالة الثالثة التي تتوج أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي، هي فوزه في المباراتين مع تعادل مانشستر في المباراتين، حينها يصبح ترتيب الدوري كالآتي، أرسنال في المركز الأول برصيد 89 نقطة، مانشستر في المركز الثاني برصيد 87 نقطة.

فرص فوز مانشستر سيتي باللقب

وتعد فرص مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، أكبر من أرسنال، إذ أنه يتصدر إذا فاز بالمباراتين، حتى مع فوز أرسنال، ويكون الترتيب حينها كالآتي، مانشستر في المركز الأول برصيد 91 نقطة، أرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.

كما يمكن تتويج مانشستر سيتي باللقب، في حالة خسارة المباراتين التاليتين ولكن بشرط تعثر أرسنال هو الآخر، ويبقى حينها الترتيب كما هو حاليا، والحالة الثالثة التي يتوج فيها مانشستر باللقب، هي الفوز بمباراة والتعادل في الأخرى، مع فوز أرسنال بالمباراتين، حينها يتساوى الثنائي في النقاط ويفوز الأول بفارق الأهداف.

والحالة الرابعة لتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، هي الفوز في المباراتين التاليتين، مع هزيمة أرسنال، حينها يرتفع رصيد الأول إلى 91 نقطة، ويبقى أرسنال عند النقطة 83.

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