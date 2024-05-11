بعد تصريحات الشعباني.. تعرف على غيابات نهضة بركان المحتملة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك، إنه يعاني من بعض الإصابات قبل لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال معين الشعباني: "نفقد خدمات بعض اللاعبين مثل، عمر العرجون، ولكن أثق بأن من سيشارك بدلا منهم سيؤدي بصورة جيدة".

وكشف الشعباني أسماء اللاعبين المحتمل غيابهم عن مباراة الذهاب، في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي": "هناك عدة غيابات عن مباراة الزمالك، وهم عبد الكريم باعدي، أسامة الميلوري، كامارا، العرجون، يوسف الفحلي، والزغودي".

ويلاقي نهضة بركان نظيره الزمالك غدا الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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