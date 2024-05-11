تشيلسي ينتزع فوزًا غاليًا على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حقق نادي تشيلسي، على مضيفه نوتنجهام فورست، 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز،

افتتح ميخايلو مودريك التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 8، وسجل نوتنجهام هدف التعادل في الدقائق التالية، وسجله ويلي بولي في الدقيقة 16.

وسجل كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني لفريق نوتنجهام في الدقيقة 75، وتعادل رحيم ستيرلينج لتشيلسي في الدقيقة 80 بصناعة موسيس كايسيدو.

اقرأ أيضًا:

وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع نادي تشيلسي رصيده لـ57 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 29 نقطة في المركز الـ17.