بعد تصريحات العشري النارية.. رئيس الاتحاد السكندري لمصراوي: استقالة طارق مرفوضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، موقف مجلس إدارة النادي من استقالة العشري.

وأكد محمد مصيلحي لموقع "الخليج 365" أن استقالة طارق العشري مرفوضة تماما.

وأوضح مصيلحي إنه سيتم اجتماع اليوم السبت أو ظهر الغد مع طارق العشري والجهاز المعاون من أجل مناقشة هذا الملف بالكامل.

وأعلن طارق العشري عقب مباراة المقاولون، رحيله عن الاتحاد السكندري بسبب تعرضه للإهانة، على الهواء مباشرة.

وقال العشري عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تعرضت للإهانة والتنكيل، وهو ما لم أتعرض له طوال حياتي إلا في نادي الاتحاد السكندري، وأنا لا أقبل ذلك تماما، ولم أسع لتدريب الاتحاد من أجل إهانتي".

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