بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في لقاء المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف طبيب نادي بيراميدز، مصطفى المنيري، تفاصيل إصابة حارس الفريق أحمد الشناوي.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء المصري باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، وشارك بدلا منه شريف إكرامي.

وفي تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أكد المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي هي عبارة عن آلام في كعب القدم، تعرض لها خلال إحدى الكرات العرضية.

وأوضح الطبيب أن الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل عليه.

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