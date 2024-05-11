السعودية تقترب من الاستحواذ على ميلان

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وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن هناك لقاء حدث خلال الساعات الماضية بين جيري كاردينالي وبابلو دانا، الوسيط المالي الذي يمثل مجموعة اقتصادية عربية في مفاوضات شراء أسهم بنادي ميلان.
وأضح أن كاردينالي بات منفتحًا بشكل أكثر، عن بيع نسبة من أسهم النادي على أمل رفع قدرات النادي الشرائية لتحسين وضعه، بعد موسم تراجع خلاله كثيرًا على المستوى المحلي والقاري.
ويعتبر بابلو دانا بمثابة عراب صفقة بيع أسهم ميلان، حيث ظهر اسمه على الساحة للمرة الأولى عندما كان وسيطا لمستر بي، الذي كان يرغب في شراء النادي خلال حقبة سيلڤيو برلسكوني، لكن لم تتم الصفقة في النهاية.
وتشير التقارير إلى أن ظهور بابلو دانا مجددًا على الساحة، مع انفتاح كاردينالي على بيع نسبة من أسهم النادي، يؤكد على أن الصفقة في طريقها للنجاح في أقرب وقت ممكن.
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