جيرارد يتنفس الصعداء بالفوز على الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقد الاتحاد فرصة المنافسة على جميع الألقاب والبطولات في الموسم الرياضي الحالي؛ تلقى هزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره بـ»الجوهرة المشعة»، وبخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام الاتفاق مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة.. تجمد العميد الاتحادي عند النقطة 50، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري؛ ليقترب من خسارة حلم المشاركة في مسابقات «النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي»، الموسم الرياضي القادم.

الاتفاق في آخر 7 مباريات قبل مواجهة الاتحاد لم يحقق سوى انتصار وحيد فقط، كان أمام فريق الرياض، في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن.

وبعيدا عن مباراة الرياض.. خسر فارس الدهناء من الفتح والفيحاء، وتعادل مع الأهلي والوحدة والرائد والطائي، أي أنه حصل على 4 نقاط فقط من هذه اللقاءات.

وفتحت هذه النتائج أبواب الجحيم على الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، مع وصفه بـ»المتدرب»، إلى جانب مطالبات عدة بـ»طرده» من قيادة الفريق.

ظل هذا الهجوم يطارد جيرارد كثيرا، حتى جاءت مباراة الاتحاد؛ حيث قدمت كتيبة الاتفاق مستوى مبهرا للغاية، سيتنفس معه الأسطورة الإنجليزية الصعداء.

وقفز الاتفاق إلى المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الاتحاد، صاحب المركز الخامس.

وكتب فارس الدهناء، تحت قيادة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، تاريخا جديدا في سجلات الكرة السعودية، بالفوز للمرة الأولى على الاتحاد، بخمسة أهداف دون رد.