شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بلدية المحلة يتقدم على الأهلي بهدف ماجد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة بتقدم البلدية بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

فرض الأهلي سيطرته على المباراة من بدايتها وسدد إمام عاشور تصويبة على مرمى البلدية في الدقيقة الخامسة، ولكنها مرت أعلى العارضة، واستمر الأهلي في الاستحواذ على اللعب وسط تراجع دفاعي من أصحاب الأرض من أجل تضييق المساحات على الفريق الأحمر.

وهدد رضا سليم مرمى البلدية في الدقيقة 18 من جهة الشمال وسدد الكرة قوية ولكن مرت أعلى العارضة، ورفض محمود كهربا هدية علي معلول بعدما مرر كرة حرة من يمين منطقة جزاء البلدية ولم يحسن تسديدها نحو المرمى، وجاءت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 26 عن طريق تسديدة بارعة من بيرسي تاو سددها على يمين أحمد حسين حارس البلدية وحولها الأخير إلى ركنية.

وهدد البلدية مرمى الأهلي من انفراد في الدقيقة 34 وراوغ علي معلول وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل، وأهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 38 من رأسية مرت أعلى العارضة بعد استقبال عرضية مميزة من رضا سليم.

وأهدر كهربا فرصة هدف جديد للأهلي في الدقيقة 45، فيما أضاع أكرم توفيق فرصة هدف محقق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة.

ورغم سيطرة الأهلي على مجريات المباراة، إلا أن بلدية المحلة سجل هدف على عكس سير المباراة في الدقيقة 57 من تصويبة قوية على يمين مصطفى شوبير، بعد متابعته لتصويبة البلدية التي ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى الأهلي.

و جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: هشام حافظ – نور الزمان الزموري – محمد رجب - أحمد رضا

الوسط: إينوك بنيامين – مؤمن راضي – ماجد هاني

الهجوم: أحمد عتمان - وحيد محسن – محمد أميسي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: ماهر إبراهيم – محمد صابر – إيمانويل إيهيزو – إسلام مروزق – السيد عوض – موسى أفريم – كريم ممدوح – حسام حسن – إبراهيم شتا