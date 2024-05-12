شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: التغييرات ساعدتنا فى تعديل نتيجة مباراة البلدية.. وطالبت اللاعبين بالصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه المستحق على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "طالبت اللاعبين بالصبر وعدم التعجل ولابد من أن يكون لدينا الثقة والضغط أكثر وتكثيف المحاولات، وفي الشوط الثاني كان اللاعبين رائعين ، والمنافس من هجمة مرتدة من تصويبتين رائعتين والاثنين لا يصدوا وبهم توفيق رائع، والهدف أعطى المنافس دوافع وحماس أكبر للخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "أجرينا التغييرات ساعدتنا كثيرا في تعديل النتيجة وكل اللاعبين أدوا ما عليهم وبدأنا تسجيل الأهداف، وعمر كمال سجل هدف وصنع الهدف الثاني ، وموديست سجل الهدف الحاسم بطريقة جيدة للغاية، كما أن حسين الشحات أدى بشكل جيد وسعداء بالنتيجة والفوز المستحق".

وتابع: "اعتادت على جمهور الأهلي بالمحلة بهذه القوة، العام الماضي كان جمهورا مميزا وأعلم أن جمهور الأهلي بالمحلة مختلف وكان يدعم بشكل غير عادي طوال المباراة وهو اللاعب رقم 12 في المباراة وصنعوا حماس غير عادي ولم يكلوا أو يملوا طوال المباراة، والكرة تلعب من أجل الجماهير ووجودهم كان مهم خلال المباراة وأشكرهم كثيرا على الدعم الكبير".

اختتم كولر تصريحاته قائلا: "واجهنا صعوبات بسبب أرضية الملعب غير المستوية بعكس الملاعب الأخرى كما أن الملعب لم يتم رشه، رغم أن اتحاد الكرة أصدر قرارا من قبل برش الملاعب قبل المباريات وهو ما لم يحدث في مباراة البلدية".