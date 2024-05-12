شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وعلى فرج و6 مصريين يتأهلون لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 8 لاعبين مصريين، في حسم تأهلهم إلى دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش التي تقام فى مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من منافسات الدور التمهيدي الثاني كالتالي:

- فوز نور الشربيني على منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-1.

- فوز علي فرج على جريج لوبان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-6.

- فوز كريم عبد الجواد على روي ستيوارت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-7.

- فوز طارق مؤمن على أدين إدراكي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-4, 11-7.

- فوز سلمى هاني على هنا رمضان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 3-11, 11-5.

ـ فوز أمينة عرفي على الويلزية تيسني مورفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-9.

ـ فوز يوسف إبراهيم على الكولومبي جوان كاميلو فاركاز بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 9-11, 11-5, 13-11, 13-11.

ـ فوز فيروز أبو الخير على تشان سين يوك لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 11-7, 11-9.

ـ هزيمة أمينة الريحاني أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-3.

- هزيمة علي أبو العنين أمام ديميتري ستيانمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-8, 11-7, 3-11, 14-12.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.