شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 11 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 11 - 5 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها المؤتمر الصحفى لمباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية غدا أمام نهضة بركان، وتعديلات فى التشكيل غدا.

تعديلات مرتقبة على تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

يجرى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أكثر من تعديل على تشكيل الفريق فى مباراة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية نظراً للغيابات المتوقعة فى اللقاء، ومن أجل الحفاظ على توازن وتماسك الفريق فى المواجهة المصيرية. عقد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، لمنحه بعض التعليمات الخاصة قبل مواجهة نهضة بركان المغربى.

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحًا أن فريقه جاهز للمباراة، والزمالك يسعى لتحقيق الفوز فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان، كما يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في العودة.

الزمالك يرتدى الزي الأبيض فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان غداً

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها العاشرة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض". وفي نفس الوقت يرتدى حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل. جوميز: لم نخسر فى الكونفدرالية.. وجاهزون لمواجهة نهضة بركان غداً

قال جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه يستعد لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية مثل أى مباراة يخوضها فريقه.

جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبى فى الزمالك أمام نهضة بركان