شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر ونجوم كرة اليد فى عقد قران يحيى خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى بعقد قرانه وسط حضور عدد من نجوم اللعبة.

وشهد عقد القران حضور كل من: أحمد الأحمر وحمادة الروبى وعدد من من النجوم القدامى، على رأسهم حسن صقر ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

جاء احتفال يحيى خالد بعقد قرانه خلال أسبوع التوقف الدولى، ومن المنتظر أن يخوض منتخب اليد غدا ودية أمام قطر فى السادسة مساء على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.