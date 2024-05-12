شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على المصرى بهدف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على المصرى بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 88، من عمر المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ22 بالدورى المصرى.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة ليحلق بعيدا فى صدارة الدورى، بينما توقف المصرى عند 37 نقطة.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوى ، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين - فخري لاكاي ، خط الهجوم: مروان حمدى.



