شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة راحة سلبية للاعبى المصرى بعد الهزيمة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الإثنين، استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل الموافق السادس عشر من مايو الجاري على ستاد برج العرب.

وخسر النادي المصري في مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

واختير رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المصري، في إطار مباريات الدوري الممتاز، وحقق بيراميدز الفوز على المصري بهدف دون مقابل على استاد برج العرب في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بعدما حصد 3 نقاط غالية.

وحقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على المصرى بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 88، من عمر المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ22 بالدورى المصرى.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة ليحلق بعيدا فى صدارة الدورى، بينما توقف المصرى عند 37 نقطة.