شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يشكو من إصابة بعد مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى مروان عطية لاعب الأهلي، من الإصابة بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بلدية المحلة مساء اليوم السبت، والتي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في آخر بروفة قبل غلق ملف الدوري، وبدء التحضير لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر مروان عطية وهو يعاني من إصابة أثرت على حركته قبل استقلال الحافلة التي ستنقل بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب نهاية مباراة المحلة.

بهذه النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ15.