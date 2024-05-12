شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. عدد وجنسيات اللاعبين الأجانب فى الزمالك على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي تاريخ الزمالك بعدد كبير من اللاعبين الأجانب، وصل عددهم لـ75 لاعبا من 25 جنسية منذ بداية ضم الصفقات الخارجية وحتى وقتنا هذا.

تمتلك غانا صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الزمالك من الجنسيات الأجنبية وحمل قميص الزمالك 13 لاعبا من غانا، بينما تمتلك تونس الأكثر مشاركة برصيد 425 مباراة حتى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهذا العداد في زيادة أسبوعية كون الزمالك يضم الثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي حاليا.

ويعتبر اللاعب اليمني علي محسن الهداف التاريخي للاعبين الأجانب بقميص الزمالك وسجل 47 هدفا.