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بركات: أتمنى أن يكون السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد بركات أهمية فوز الأهلي أمام بلدية المحلة في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن تأهل الزمالك والأهلي إلى السوبر الإفريقي مفيد للكرة المصرية.

حقق فريق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على بلدية المحلة بنتيجة 2-1. في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ22 من بطولة الممتاز، جرت في استاد المحلة.

أضاف بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته من أجل مواجهة الترجي بمعنويات عالية في نهائي أبطال إفريقيا.

وتابع: كما أن الأهلي لا يرغب في أن يتعطل خلال مشواره في البطولة المحلية، وفي حال فوز الأهلي في كل المؤجلات سيتصدر ليس بفارق كبير ولكنه سيتصدر في النهاية.

وأضاف : "فوز الأهلي بنهائي إفريقيا والزمالك بكأس الكونفدرالية مفيد للكرة المصرية، ومشاهدة سوبر أفريقي يعيد لنا التاريخ القديم مرة أخرى ويذكرنا بالمباريات التاريخية الماضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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